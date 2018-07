Picchiava e minacciava la moglie con la pistola: arrestato

I Carabinieri di Ostia hanno arrestato un 34enne ieri sera per maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di munizionamento. L'uomo, al culmine dell'ennesimo litigio, scoppiato per futili motivi all'interno delle mura domestiche, ha preso a schiaffi la compagna procurandogli contusioni sul volto e sul corpo, per le quali è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale Grassi.



La donna, nel formalizzare la denuncia, ha riferito ai Carabinieri che i maltrattamenti andavano avanti da diversi mesi e di essere stata minacciata dal compagno, in alcune occasioni, anche con una pistola. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di trovare l'arma e arrestare l'uomo.

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA