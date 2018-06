Roma, botte e minacce alla convivente: arrestato 36enne romano

Gli agenti del Reparto Volanti, ieri mattina hanno arrestato un romano di 36 anni, con precedenti di polizia. Intervenuti presso la sua abitazione in via Ezio Pinza, lo hanno bloccato dopo che quest'ultimo aveva malmenato la convivente.



Accompagnata in ospedale, è stata refertata con 10 giorni di prognosi. Condotto negli uffici del commissariato Fidene Serpentara, dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce aggravate.

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51



