Sorriso e forbici in mano, questa mattina il sindaco Raggi ha tagliato il nastro e inaugurato il Ragusa Off, l'ex rimessa Atac Tuscolana di piazza Ragusa che, insieme al deposito di piazza Bainsizza (ora Prati BusDistrict) aperto alcune settimane fa, rientra nell'operazione di rigenerazione urbana temporanea degli exdepositi Atac realizzata dalla società Ninetynine Urban Value. Quest'ultima ha preso in locazione temporanea di otto mesi gli spazi da Atac per la cifra di 60mila euro più il 25 per cento dei ricavi da bigliettazione dei diversi eventi che si svolgeranno all'interno dei vecchi depositi dei bus.Lo spazio di piazza Ragusa, abbandonato da oltre 20 anni, ha una superficie di 11.000 metri quadrati distribuiti su due piani. E' il più esteso spazio per eventi disponibile nella Capitale. Il programma di attività che popoleranno l'ex deposito inizia questo fine settimana: oggi e domani, con la terza edizione di «The Christmas City», un mercatino natalizio con oltre duecento operatori. «Un'altra area, divenuta negli anni simbolo di abbandono, èstata recuperata - ha detto il sindaco - Da oggi l'ex deposito di Ragusa diventa un nuovo luogo d'incontro per il quartiere, a disposizione di chi vive il territorio. Le ex rimesse Atac svolgono così una nuova funzione: da edifici inutilizzati diventano punto di riferimento culturale e commerciale».