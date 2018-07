Roma, cade albero a piazza dei Quiriti. Ennesimo crollo in Prati

Tragedia sfiorata a piazza dei Quiriti in Prati. Un albero è caduto questa mattina, intorno alle 8, nel parco al centro della piazza, viavai ogni giorno di centinaia di persone. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno.E' solo l'ennesimo crollo che si regsitra in Prati, dove la caduta di rami e alberi è diventata una vera e propria emergenza.