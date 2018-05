Atac, "gioielli in vendita" e incognita bond: ma nelle carte anche l'ipotesi default

di Lorenzo De Cicco

Bond da quasi mezzo miliardo di euro per i creditori (una sorta di pagherò che Atac promette di onorare dal 2022 al 2036), 18 vecchi depositi affidati a un curatore del Tribunale per venderli e fare cassa, spazi più larghi per la pubblicità sui bus, il maxi-debito col Campidoglio spalmato fino al 2055. Eccolo il piano rivisto e corretto presentato ieri ai giudici fallimentari dalla municipalizzata dei trasporti. Nel faldone consegnato ai magistrati c'è anche la carta don't panic - niente panico - da...