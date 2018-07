Rifiuti, addio alla plastica: ecco il piano della Regione Lazio

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato questa mattina il piano “ Lazio Plastic Free ” , il progetto in cinque punti per ridurre l'uso della plastica e stimolarne il riciclo e la rigenerazione. L'iniziativa è stata illustrata all'Ondina Generali, il nuovo circolo sportivo sul Tevere recentemente ristrutturato e inaugurato la scorsa settimana. Le linee guida sono contenute in una memoria approvata oggi dalla Giunta: il Lazio, è stato detto, è la prima regione in Italia ad aver avviato un programma così articolato per il contrasto all'uso della plastica, favorendone riciclo e riuso.



Ad illustrare il piano è stato l'assessore ai Rifiuti Massimiliano Valeriani: le parole chiave sono « riduzione, recupero, riciclo, rigenerazione e riuso », ha spiegato, con l'ambizione di rendere nei prossimi anni il Lazio la prima regione completamente plastic free. Questi obiettivi saranno perseguiti tramite accordi con la grande distribuzione e con gli ospedali per la riduzione del packaging (che saranno sottoscritti entro fine 2018); l'istituzione del “ Premio Comune Plastic Free ” ; il protocollo della scorsa settimana con Corepla e Arpa per favorire il recupero e il riciclo della plastica in mare; un accordo per l'installazione di ecocompattatori nei punti vendita della grande distribuzione (entro la fine del 2018); agevolazioni e penalità per Comuni e imprese sulla produzione di rifiuti in plastica.



La delibera prevede anche l'istituzione della figura del Green Manager (primo corso a settembre), che favorirà la corretta gestione del ciclo dei rifiuti negli enti pubblici, negli ospedali, nelle scuole e nelle grandi aziende, oltre alla realizzazione di centri per il riuso.

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:23



