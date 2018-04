Pestato per una ragazza a piazza Venezia: trovati e denunciati due giovani

Sono stati individuati e denunciati dalla polizia due ragazzi di 24 anni ritenuti gli autori del pestaggio di un ragazzo avvenuto nei giorni scorsi a piazza Venezia , nel centro storico di Roma. I due sono stati rintracciati dagli agenti del commissariato Trevi attraverso le immagini delle telecamere di zona e testimonianze. A quanto ricostruito, la lite per una ragazza è iniziata davanti a un locale di via IV Novembre ed è poi proseguita fino a piazza Venezia dove la vittima è stata picchiata mentre era a terra. Gli aggressori hanno poi sbattuto la testa della vittima contro la vetrina di una banca. Il ragazzo, accompagnato da un amico in ospedale, è stato giudicato guaribile in 30 giorni