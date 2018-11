Roma, 171 chili di pesce sequestrati: erano destinati ai ristoranti

Sono stati sequestrati 171 chilogrammi di pesce destinati al consumo e sono state elevate 11 sanzioni amministrative per detenzione del prodotto privo di tracciabilità, per un totale di 15.500 euro. L'operazione è stata condotta dal personale militare della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Roma-Fiumicino, a seguito di un'attività di polizia giudiziaria sulla filiera della pesca.



E' stata accertata in diverse attività commerciali, e tra queste alcuni ristoranti romani, la detenzione di prodotto ittico, privo di tracciabilità e di etichettatura non corretta. Inoltre all'interno di un esercizio commerciale di grande distribuzione sono stati rinvenuti molluschi bivalvi conservati in vasche contenenti acqua dolce. Le operazioni di controllo della Guardia Costiera proseguiranno anche in vista dell'avvicinarsi delle festività natalizie dove aumenta l'acquisto ed il consumo a tavola di pesce.

