Piazzale Clodio, la pensilina dei bus diventa una mini-discarica

di Jacopo G. Belviso

, a pochi metri dall’ultima fermata della linea 30, dove i passeggeri aspettano l’arrivo del bus,hanno invaso parte della pensilina impedendo ai cittadini di sedersi e ripararsi dal sole. «Siamo abituati ormai, - spiega la sig.ra Bianca che abita in uno dei palazzi che affacciano sul piazzale - saranno quasi due mesi che quella mini discarica disturba noi residenti e tutti i passeggeri. Abbiamo sollecitato l’Ama più volte ma non è cambiato nulla. Non sappiamo se sia peggio la puzza che inonda l’area oppure i gabbiani che di notte banchettano distruggendo le buste. E’ vero che il cestino è rotto e nei dintorni non ci sono contenitori adatti per gettare l’immondizia, ma bisogna davvero inondare i nostri marciapiedi con questo scempio?», conclude.«La cosa più triste - interviene Carlo S. che definisce il capolinea degli autobus la sua seconda casa visto il tempo che ci trascorre - è che alcune persone continuano a buttare i loro rifiuti in quel cumulo, come se fosse normale, l’ho visto fare spesso. I turisti scattano decine di foto perché è vergognoso scendere dal bus e ritrovarsi davanti questo scenario deprimente». Anche sui social non si risparmiano le critiche. Sul gruppo Facebook “Prati in azione” la sig.ra Diana ha proposto di denunciare la grave situazione alle autorità competenti, spiegando nel post che non sarebbe la prima volta che agisce in tal modo. E non mancano i commenti ironici: «C’é chi preferisce le panchine su cui sedersi, e chi invece preferisce un comodo letto di buste dell’immondizia».