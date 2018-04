Roma, Giulio Pelonzi nuovo capogruppo Pd in Campidoglio. Prende il posto della Di Biase

È Giulio Pelonzi il nuovo capogruppo del Pd in Campidoglio. Ad annunciarlo la consigliera comunale ed ex capogruppo Michela Di Biase che ha lasciato il ruolo dopo l'elezione anche in consiglio regionale: «Rivolgo a Giulio

Pelonzi, eletto all'unanimità questa mattina capogruppo del Pd in Assemblea capitolina, i miei migliori auguri di buon lavoro - ha dichiarato Di Biase -. Sono convinta che Giulio, grazie alla sua esperienza e alle sue capacità, saprà essere guida e punto di riferimento dell'opposizione in Campidoglio».



«Rivolgo i miei migliori auguri a Giulio Pelonzi nominato oggi all'unanimità capogruppo in Campidoglio del Partito democratico. Sono certo che Giulio saprà continuare l'egregio lavoro svolto dall'ex capogruppo da Michela Di Biase da poco eletta in Consiglio Regionale». Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.





