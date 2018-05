Roma, pecore nei parchi. Fdi: «Siamo la barzelletta d'Europa»

«Pecore e capre come tosaerba nei giardini di Roma... Verrebbe da ridere se non fosse che siamo proprio di fronte ad un dramma». Così in una nota il deputato e capogruppo in città metropolitana di Fdi Marco Silvestroni. «La Sindaca Raggi non manca certo di fantasia, questo le va riconosciuto - continua Silvestroni - Tra funivie, frigogate, autobus che esplodono e pecore al posto dei giardinieri, la Capitale sta diventando la barzelletta d'Europa. E non si tratta nemmeno di inesperienza, qua siamo di fronte ad un caso emblematico di totale assenza di capacità di governo e anche, mi viene da aggiungere, di senso di responsabilità. Non è accettabile giocare a fare gli esperimenti sulla pelle dei cittadini e ancor più con una città dall'importanza strategica sotto tutti i punti di vista come Roma. Vorrei sommessamente ricordare alla Raggi - continua Silvestroni -, mentre lei e la sua giunta si avventurano in stravaganti iniziative, che Roma è in piena emergenza rifiuti, le strade sono dei colabrodi ed i servizi ridotti ai minimi termini. Perciò prima di introdurre capre e pecore magari cominciamo ad eliminare le cause che hanno prodotto il proliferare da mesi di topi e

cinghiali a meno che l'obiettivo non sia quello di trasformare la Capitale in uno zoo safari...».

Sabato 19 Maggio 2018



