Un uomo è stato investito da uno scooter, una Honda Sh, in via Davide Campari all'incrocio con via dei Berio in zona Tor Tre Teste a Roma. Sul posto la polizia locale. L'anziano, un 86enne, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata al policlinico Tor Vergata. Lo scooter è stato sequestrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA