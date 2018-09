Partito democratico di Roma, assemblea pubblica il 27 settembre

« È giunto il momento per i democratici romani di dare il proprio contributo di idee e proposte, per immaginare insieme la città che vogliamo costruire. Per questa ragione vi invitiamo tutti a partecipare all’iniziativa ‘Sarà Roma’, che si terrà giovedì 27 settembre all’Auditorium Centro Congressi di via dei Frentani » . L'annuncio arriva da Mariano Angelucci e Riccardo Corbucci, rispettivamente vicesegretario e coordinatore della segreteria del Partito Democratico di Roma.

All’assemblea pubblica parteciperanno il presidente del Partito Democratico Matteo Orfini e l’europarlamentare Enrico Gasbarra.

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA