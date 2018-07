Roma, Ama: partita la raccolta differenziata high tech al Centro Giano

Partita lunedì scorso la nuova raccolta differenziata tecnologica «p orta a porta » per i circa 10.000 abitanti del Centro Giano nel X municipio. Con la nuova area raggiunta, che segue quelle di Axa (X Municipio) e Fontana Candida (VI Municipio), salgono a oltre 30mila i romani coinvolti nel nuovo sistema elaborato da Roma Capitale, Ama e Conai.

«In questa fase di avvio del servizio - spiega Ama - l'azienda accompagnerà cittadini ed esercenti, sensibilizzandoli alle nuove modalità di raccolta anche attraverso la presenza sul territorio di eco-informatori, tecnici e agenti accertatori. Il personale Ama, oltre ad essere a disposizione per informazioni sul campo e attraverso la Linea Verde, potrà verificare i conferimenti apponendo un bollino rosso di avvertimento con pollice verso sui contenitori in caso di errori nella separazione dei materiali».



