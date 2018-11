Parco dell'Appia Antica, l'allarme del direttore: «L'acquedotto Claudio cade a pezzi, servono almeno 5 milioni»

Ultimo aggiornamento: 20:04

L'acquedotto Claudio cade a pezzi ed è messo male: servono 5 milioni solo per la sua messa in sicurezza. Lo dice Rita Paris direttore del Parco dell'Appia Antica, riferendosi all'acquedotto, uno dei più importanti della Roma antica, costruito dall'imperatore Caligola a partire dal 38 DC.«Il ministro mi ha chiesto di quante risorse avevo bisogno e io ho mandato pacchi di lettere dicendo che i fondi non erano sufficienti. Abbiamo un piano triennale per cui se vogliamo soltanto mantenere, abbiamo bisogno di almeno 2 milioni di euro l'anno. Ci sono poi da mettere urgentemente le mani sull'Acquedotto Claudio che è in condizioni precarie e su cui siamo intervenuti con interventi di somma urgenza. Sta perdendo pezzi e sta messo male: abbiamo chiesto 5 milioni solo per la sua messa in sicurezza». Lo dice Rita Paris direttore del Parco dell' Appia Antica.