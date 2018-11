Alberi crollati e chiavi sparite: i parchi restano ancora chiusi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La riscossa dopo la sconfitta ancora non c'è stata, nonostante siano passate due settimane. Fa fatica Roma a rialzarsi, schiaffeggiata da quel maltempo che ha abbattuto, come fossero foglie secche, centinaia di arbusti, tra alberi e grossi rami. Orfana di una gestione del verde efficiente quando splende il sole, se piove la sfida della manutenzione diventa prometeica.PINI DA ABBATTEREE così, villa Ada è ancora chiusa, nonostante gli appassionati non si privino di escursioni ad alto rischio passando dall'ambasciata d'Egitto o da varchi tra la rete. «Sindaca, ma siamo su candid camera? La villa è chiusa da 11 giorni» cinquettava ieri l'associazione Leprotti di villa Ada su Twitter. «È vergognoso che il Campidoglio si sia dimenticato del secondo parco più grande di Roma» il commento di Lorenzo Grassi, dell'Osservatorio Sherwood. Mentre villa Pamphili è aperta, gli alberi a villa Ada non sono stati messi in sicurezza. E a breve, si legge sul sito del Comune, verranno abbattuti 10 Pinus pinea.Più che ricordare sfide mitologiche, altre cronache di verde romano raccontano, con tragica ironia, sceneggiature di commedie. I giardini di piazza Vittorio, ad esempio, sono stati restituiti giovedì agli abitanti dell'Esquilino, ma in che condizioni? Cumuli di rami, foglie pennate a terra, bottiglie di birra, fango nei viali. Dopo le proteste, il Campidoglio ha deciso di richiudere per pulire. Villa Chigi è aperta da giorni ma c'è stato trambusto. «I giardinieri non trovavano le chiavi - racconta Rino Fabiano, assessore all'Ambiente del II Municipio - gli ho ricordato che la gestione è di una associazione e che le chiavi le avevano loro, insomma, nessun ritardo nell'apertura ma ci sono problemi organizzativi».Altro caso da sceneggiatura: villa Leopardi ufficialmente è chiusa, ma viene usata comunque. Racconta Massimo Proietti Rocchi, di Amici di villa Leopardi: «Il Servizio giardini ha fatto il sopralluogo dando parere positivo all'apertura, ma all'associazione che gestisce i cancelli non è ancora arrivata la comunicazione del Campidoglio». Sono ancora chiuse ad esempio villa Aldobrandini, i parchi di via Statilia, della Resistenza e il parco degli Scipioni. Triste la storia dei giardini di Castel Sant'Angelo: riaperto a settembre dopo 120 giorni perché il Comune non aveva i mezzi adatti a potare gli alberi più alti, ha subìto altri crolli. «Il Comune non può privare i romani di uno spazio così prezioso» dice Flavia De Gregorio, consigliere Lista civica Torna Roma nel I Municipio. La sfida del verde è ancora aperta: in attesa di Prometeo, un eroe che metta mano alla manutenzione, ci pensano i cittadini. Amici di Porta Pia, comitato Piazza Caprera e Amo quartiere Trieste stanno raccogliendo fondi per la manutenzione degli alberi di via delle Alpi.