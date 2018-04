Roma, «dammi 5 euro o ti ammazzo», condannato Aziz, re dei parcheggiatori abusivi

di Marco Carta

«Dammi 5 euro o ti ammazzo». Minacce di morte e intimidazioni a chi si rifiutava di pagare il parcheggio: «È meglio che togli la macchina se la vuoi ritrovare a posto». È così, con la violenza, che il turco Aziz si era guadagnato il titolo di «re» dei parcheggiatori abusivi di piazza Orazio Giustiniani, cuore della movida di Testaccio. Ma in ogni storia c'è chi non si piega alle prepotenze. In questo caso è una donna, una residente del quartiere, che dopo aver subito...