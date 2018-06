Roma, la città sogna il modello Amsterdam: arrivano 19 "Bike park" per biciclette

di Camilla Mozzetti

Non solo 386 rastrelliere in arrivo a fine giugno in tutti i municipi di Roma, che saranno collocate – grazie a un investimento di 119 mila euro – vicino alle scuole, agli uffici e alle università per dar modo ai ciclisti di legare le biciclette, ma anche parcheggi di ultima generazione che permetteranno agli amanti della due-ruote di lasciare la bici in posti sicuri e protetti. Arrivano i “bike-park”, le zone controllate di sosta, ispirate ai modelli olandesi, per le bici. Negli uffici del dipartimento Mobilità è stato ultimato l’elenco con l’indice dei luoghi che nel futuro potranno essere attrezzati con questi innovati parcheggi.



Nel dettaglio, si tratta di aree che saranno realizzate nei pressi delle stazioni ferroviarie e della metropolitana e che saranno recintate da strutture in vetro o in plexiglass. «L’obiettivo – spiega il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno – è quello di promuovere l’intermodalità nei trasporti, permettendo ai ciclisti e agli appassionati di sfruttare la linea di trasporto pubblico metropolitano senza dover dire addio all’uso della bicicletta». Tecnicamente in questi parcheggi gli utenti potranno entrare strisciando l’abbonamento metrobus – che sarà dunque rimodulato – e potranno parcheggiare la bici negli stalli attrezzati». I parcheggi saranno coperti e accessibili solo agli utenti dell’abbonamento garantendo così una maggiore sicurezza dei mezzi. Finora il dipartimento Mobilità ha dato il via libera alla realizzazione di 19 “bike-park” su un elenco di 118 parcheggi che potranno alla fine ospitare 6.722 bici. «Manca ora il parere della Soprintendenza – conclude Stefàno – per avviare poi la gara. Pensiamo di iniziare con i lavori il prima possibile o comunque non oltre il 2019 anche perché i finanziamenti, (fondi europei), per i primi parcheggi (circa 4 milioni di euro) vanno impegnati».



Il cronoprogramma sognato in Comune annovera la pubblicazione della gara entro i primi mesi del prossimo anno per singoli investimenti il cui costo non supererà i 100 mila euro. Vediamo allora dove saranno realizzate le prime opere: si va dall’area della stazione metro di Rebibbia dove sarà realizzato un “bike-park” da 50 posti. Seguono poi le zone vicino alle stazioni Cipro, Arco di Travertino, Cornelia per 320 posti complessivi. Ancora: tra i progetti al nastro di partenza anche quelli per i parcheggi vicino a piazza Annibaliano (160 posti), Vittorio Emanuele (50 posteggi), Valle Aurelia (150 parcheggi), Subaugusta (50 stalli). A cascata ecco, infine, che l’elenco continua con le aree da realizzare nei pressi delle stazioni metro Centocelle, Mirti, Malatesta, Teano, Eur Magliana, Torre Angela, Alessandrino e Torre Maura. In questi ultimi casi si arriverà ad attrezzare 868 stalli per consentire il parcheggio protetto alle biciclette. L’amministrazione, infine, punta a creare un “bike-park” vicino alla stazione di Termini per 480 posti, ma anche alle fermate Laurentina, Anagnina, Flaminio, Piramide, San Giovanni, Lepanto, Colosseo, Trastevere con il fine di seguire – e coprire – l’intero tracciato delle linee della metropolitana e delle rispettive stazioni.



Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:38



