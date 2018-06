Sorpresa per i passeggeri a Fiumicino: canta Pappano

I passeggeri italiani e internazionali in partenza dal Terminal 3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci sono stati coinvolti oggi nella nuova iniziativa di intrattenimento culturale organizzata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. I viaggiatori, provenienti da tutto il mondo, si legge in una nota, hanno potuto assistere a una performance straordinaria al pianoforte del Maestro Antonio Pappano, tra i desk per l'accettazione ai voli internazionali. Italiano di origine ma cresciuto in Inghilterra e negli Usa, dove ha mosso i primi passi della sua brillante carriera, Sir Antonio Pappano ha suonato uno splendido pianoforte a coda allestito per l'occasione da Adr al centro della hall del Terminal 3, partenze. Ad accompagnarlo Alessandro Carbonare, Primo Clarinetto dell'Orchestra di Santa Cecilia. Entusiasti i passeggeri presenti che hanno partecipato meravigliati alla sorpresa musicale d'eccellenza. Il programma ha visto l'esecuzione di tre brani: Romanza n.1 e Romanza n. 2 da Drei Romanzen op.94 di Robert Schumann, a carattere delicato e salottiero in cui il pianoforte e il carinetto dialogano tra loro con un tono quasi affettuoso, composti da Schumann come regalo di Natale per l'amata moglie Clara, alla fine del 1849.







Il terzo brano in programma intitolato Sholem - Aleckhem, Rov Feidman!, del clarinettista ungherese Béla Kovács è stato eseguito in omaggio alla tradizione popolare klezmer ed è dedicato da Kovács al grande clarinettista Giora Feidman. Molti i viaggiatori che hanno filmato l'esecuzione e hanno scattato selfie con il Maestro Pappano al termine dell'esecuzione. La performance di Pappano rappresenta l'apice del programma concertisitico aeroportuale 'Santa Cecilia al volò che prevede appuntamenti settimanali nello scalo. La collaborazione con Santa Cecilia rientra tra le numerose partnership artistiche promosse da Adr per rappresentare nella vetrina internazionale dell'aeroporto di Fumicino l'offerta culturale della Capitale.

Domenica 10 Giugno 2018



