Roma, «Ecco come fabbricare una bomba in casa»: così il professore universitario dava lezioni sul web

I dosaggi esatti degli ingredienti. E tutte le accortezze necessarie per preparare una bomba domestica. Aveva diffuso una vera e propria guida per aspiranti terroristi sul suo sito internet, come se fosse un aspirante combattente islamico. Invece era un insospettabile, un professore universitario di ingegneria, in pensione dal 2004, che ora si trova a processo per violazione della legge sulle armi.Dai consigli per fabbricare artigianalmente un detonatore a distanza, alle accortezze da adottare nel corso della preparazione del Tapt, il perossido d'acetone, la dinamite dei kamikaze, utilizzata anche dai terroristi dell'Isis nell'attentato a Bruxelles del 22 marzo 2016.In una specifica categoria del suo sito, denominata «Esplosivo fatto in casa» l'ingegnere Paolo Maltese, 71 anni, docente di tecnologie elettroniche dello stato solido e figlio del noto storico dell'arte Corrado Maltese, aveva spiegato in maniera dettagliata i diversi passaggi per preparare in casa un vero e proprio ordigno. Di sicuro, a giudicare dalla grafica arcana della pagina, lo aveva fatto in tempi non sospetti.IL BLITZMa quando gli attentati terroristici in Europa operati dall'Isis hanno fatto crescere l'allerta sulla rete, uno dei canali privilegiati dal califfato islamico per reclutare e istruire i propri combattenti, l'ingegnere, che sul suo curriculum annovera anche delle docenze presso l'università della Sapienza, finisce nel mirino della Digos, imbeccata da una segnalazione successiva ai tre attentati dell'Isis di Bruxelles, che causarono complessivamente 340 feriti e 32 morti (16 all'aeroporto di Bruxelles-National e 16 alla stazione della metropolitana di Maelbeek). È il 30 marzo 2016 e gli agenti antiterrorismo che bussano alla sua porta pensano che davanti a loroci sia un aspirante kamikaze radicalizzato. L'aver pubblicato sul proprio sito certe informazioni sensibili, anche se si tratta di un copia incolla, come inizialmente ha provato a difendersi l'uomo, per la legge italiana costituisce comunque un reato.LE ACCUSEPer questo, dopo l'immediata denuncia, ieri l'ingegnere si è ritrovato di fronte al giudice monocratico e al pm d'aula Gianluca Mazzei «per aver addestrato e fornito per via telematica - come si legge nel capo d'imputazione - istruzioni sulla preparazione e sull'uso di materiali esplosivi e di congegni micidiali». In particolare, si legge nelle carte, Maltese è sotto accusa per aver pubblicato «sul suo sito le modalità di preparazione e le accortezze da adottare nella realizzazione del perossido d'acetone, potente esplosivo primario e nella fabbricazione di un detonatore a distanza». Tutte informazioni, che dopo la denuncia, sono state rese irraggiungibili dalla polizia postale. Sul sito di Maltese, però, accanto alle storie della sua famiglia, rimangono invece le istruzioni per realizzare il fuoco greco, la speciale miscela infiammabile usata dai bizantini per attaccare i nemici incendiando le loro navi.