Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro, è arrivata a Macerata per occuparsi delle formalità burocratiche relative al trasferimento nella Capitale della salma della 18enne uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio

scorso. Domani ripartirà per Roma accompagnando il feretro per i funerali della ragazza che si svolgeranno sempre domani mattina nella parrocchia di Ognissanti di via Appia Nuova a Roma.

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:12



