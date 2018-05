Pamela, bara bianca e tanti amici ai funerali

Amici con indosso magliette con una foto di Pamela, un cuore e la scritta «da qui nessuno potrà mai portarti via», foto della ragazza sorridente, libri delle dediche, palloncini bianchi e fiori. Grande commozione alla camera ardente di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a fine gennaio a Macerata.Davanti all'altare della chiesa Ognissanti di via Appia Nuova a Roma, dove alle 11 si celebreranno i funerali, la bara bianca della ragazza con sopra un grande cuscino di rose rosse di «mamma e papà».Tra le numerose corone di fiori, quella della sindaca di Roma, della nonna Giovanna, dei professori e di Luca Traini, l'uomo che per 'vendicarè la ragazza sparò all'impazzata a Macerata contro alcuni migranti qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo della ragazza, fatta a pezzi, e messa in due valigie.​Dall'apertura della camera ardente continua l'afflusso di amici e cittadini comuni che si stanno recando in chiesa per portare l'ultimo saluto alla ragazza e le condoglianze ai familiari.