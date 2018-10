Roma, Palestrina, picchia la madre per i soldi della droga: arrestato 22enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comportamenti violenti e intimidatori nei confronti della madre, insulti e umiliazioni che andavano avanti dal giugno del 2017. Pretendeva i soldi per l’acquisto della droga, il 22enne arrestato dai carabinieri di Palestrina con l’accusa di lesioni, estorsioni e maltrattamenti in famiglia. La donna, durante uno dei raptus di follia del ragazzo, aveva subito persino una tumefazione a un occhio. Lanci di oggetti e mobili distrutti, a cui si aggiungeva il periodico fallimento di ogni tentativo di riportare il giovane sulla retta via. I percorsi al Sert e presso le comunità di recupero venivano, infatti, sistematicamente abbandonati dal 22enne, che chiedeva 600 euro a settimana e non tollerava alcun rifiuto. Alla fine la madre, dopo un anno di soprusi, lo scorso giugno è stata costretta a denunciarlo. I militari, ricostruita la vicenda, hanno chiesto la misura cautelare della detenzione in carcere, immediatamente accordata dall’autorità giudiziaria.