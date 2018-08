Roma, un'altalena per disabili nel parco giochi

A Palestrina un'altalena per disabili nel parco giochi. « Abbiamo inaugurato un’altalena speciale nel parco giochi di Palestrina per poter includere i bambini con disabilità - spiega in una nota Manuel Magliocchetti, vicesindaco di Palestrina -. Tutti i nostri figli hanno lo stesso diritto di giocare ed è nostro dovere non far sentire nessuno escluso. Voglio ringraziare l’associazione ‘Insieme si può’, e il ‘Laboratorio Prenestino’, che con grande tenacia e perseveranza sono riusciti a raccogliere i fondi necessari all’acquisto dell’altalena. L’Amministrazione Comunale dal canto suo è stata ben lieta di individuare lo spazio adeguato, di renderlo idoneo e di metterlo in sicurezza al fine di accogliere quest’opera » .

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:02



