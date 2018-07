Incubo a Roma, padre orco assoldava ragazzi di colore per violentare la figlia disabile: chiesti 16 anni

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il papà mostro di Monteverde, che assoldava ragazzi di colore per far stuprare la figlia quindicenne e disabile, è risultato sano di mente, quindi, per la procura va processato e condannato con una pena di 16 anni di carcere, così come richiesto ieri. I pianti a dirotto in aula non hanno per ora sollevato la grave posizione giudiziaria di quest'uomo sulla quarantina, sposato e padre di tre figli, che un giorno dell'estate 2017 si è trasformato in un mostro e ha cominciato a pagare sconosciuti per far...