Roma, shopping "compulsivo" senza pagare all'Outlet di Castel Romano: arrestati 5 georgiani

Avevano appena rubato all'interno di due negozi dell'Outlet di Castel Romano: cinque persone, di origine georgiana e da tempo residenti in Italia di 27, 29, 33, 34 e 38 anni, sono state arrestate dai carabinieri della stazione Roma Tor dè Cenci.



Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio, i carabinieri hanno notato i cinque che posavano più volte dei capi d'abbigliamento nascosti sempre all'interno della stessa borsa in due auto, risultate poi di loro proprietà, parcheggiate nel parcheggio esterno dell'Outlet ed hanno quindi deciso di controllarli.



All'interno delle auto sono stati quindi scoperti numerosi capi d'abbigliamento ai quali erano state rimosse le placche antitaccheggio. La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dei negozi mentre gli arrestati sono stati trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:22



