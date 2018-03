Ostia, ubriaco e senza patente fugge dai carabinieri sul lungomare: arrestato dopo inseguimento

Paura sul lungomare di Ostia, Roma, per un inseguimento da film tra i carabinieri e un uomo ubriaco di 35 anni alla guida di un'auto arrestato per «resistenza a Pubblico Ufficiale» e «guida in stato di ebrezza».



L'uomo è stato notato dai carabinieri che transitavano sul lungomare Amerigo Vespucci perché aveva guida irregolare. Il conducente dell'auto, accortosi della presenza dei militari dallo specchietto retrovisore, nel tentativo di allontanarsi ha incominciato gradatamente ad aumentare la velocità, sino a tentare la fuga. Il destino, però, gli ha giocato un brutto scherzo poiché la forte velocità raggiunta dal veicolo gli ha fatto perdere il controllo nell'affrontare in una curva, andando a impattare contro la folta vegetazione al margine della carreggiata.



In conseguenza dei traumi riportati, l'uomo è stato trasportato dall'ambulanza presso il pronto soccorso G.B. Grassi di Ostia, dove lo stesso ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. I successivi accertamenti hanno rilevato che il conducente era anche sprovvisto di patente di guida poiché scaduta.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:53



