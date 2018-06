Roma, trovati 300 litri di gasolio rubato: i bidoni nascosti nell'erba alta

I Carabinieri di Ostia hanno recuperato e sequestrato 11 bidoni contenenti complessivamente quasi 300 litri di gasolio, lasciati occultati nella vegetazione vicino la strada, per essere caricati in un secondo tempo.



La pattuglia dei Carabinieri che vigilava la zona li ha notati mentre era di passaggio e, a seguito degli accertamenti immediatamente esperiti, ha accertato che il carburante era stato trafugato nel corso della notte dalle macchine operatrici in servizio presso la stazione ferroviari di Maccarese. Il gasolio è stato, quindi, totalmente recuperato e restituito al proprietario.



Ieri, nel corso delle quotidiane attività, i Carabinieri di Ostia hanno inoltre bloccato e arrestato un romano di 61 anni con l'accusa di tentato furto aggravato. Nel corso di un controllo del territorio, infatti, i militari hanno sorpreso l'uomo sul lungomare Paolo Toscanelli proprio mentre provava a forzare lo sportello di una Fiat 500. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.



Sempre ieri, i militari di Ostia hanno arrestato un uomo di 48 anni, già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora per reati in materia di stupefacenti, nei cui confronti il Tribunale di Roma ha disposto l'espiazione della pena residua in carcere. I Carabinieri hanno individuato e fermato due cittadini albanesi, trovati alla guida di un'autovettura Mercedes Classe A170 risultata oggetto di furto alcuni mesi prima. I due, un 19enne ed un 20enne senza fissa dimora, sono stati inoltre trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina e marijuana. Entrambi sono stati arrestati.

