Ostia, strisce fatiscenti sul litorale: sos sicurezza per i pedoni

di Moira Di Mario e Mirko Polisano

Strisce pedonali sbiadite e auto che sfrecciano a tutta velocità. Non bastano i cartelli che impongono il limite dei 30 chilometri orari per fare di quello di Ostia un lungomare sicuro. Dieci chilometri di “roulette russa” per i bagnanti che lanciano l’allarme: «Impossibile attraversare la strada, si rischia la vita ogni giorno». Situazione critica nel tratto centrale del lungomare Paolo Toscanelli, da via Giuliano da San Gallo fino a piazza Sirio, e sul lungomare Amerigo Vespucci, in prossimità...