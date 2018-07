Ostia, all'ex Amanusa in spiaggia tra i chiodi

di Mirko Polisano

«Vado via è avvilente stare qui». Fuga dei bagnanti dalla spiaggia libera ex Amanusa sul lungomare Amerigo Vespucci, proprio davanti il camping internazionale. «Erano due anni che non venivo - racconta Fabrizio, arrivato con la famiglia a Ostia da Centocelle - mi sembra assurdo che non ci sia nemmeno un bagno». Nel marzo dello scorso anno, il Campidoglio aveva autorizzato la demolizione del chiosco ma senza provvedere alla rimozione del materiale di risulta che, insabbiato, ha provocato anche il ferimento di...