Roma, caos spiagge a Ostia: l'opposizione occupa l'aula del Municipio e chiede le dimissioni dell'assessore Ieva

di Mirko Polisano

Il caos spiagge paralizza i lavori del X Municipio. A Ostia, le condizioni in cui versano le spiagge libere hanno spinto le opposizioni del parlamentino lidense a una forte protesta. Gli esponenti di minoranza prima hanno occupato l'aula e chiesto in massa le dimissioni dell'assessore all'Ambiente del X Municipio, Alessandro Ieva, responsabile - secondo i consiglieri di opposizioni - della mancanza di sicurezza e del degrado in cui sono ridotti gli arenili liberi del Lido.



«Le opposizioni del municipio di Ostia - fanno sapere dal Pd - hanno occupato l'aula e hanno chiesto le dimissioni dell'assessore all'ambiente Ieva per la situazioni disastrosa in cui si trovano le spiagge del mare della Capitale con la stagione balneare già iniziata, malgrado le ripetute assicurazioni dell'assessore che tutto era stato risolto.Non solo ma questo pomeriggio l'assessore che doveva riferire in aula sulle spiagge non si è presentato snobbando tutto il consiglio e mostrando disprezzo e arroganza verso l'assemblea,il che ha fatto precipitare la situazione».



«Fu l'assessore Ieva a presentarci bandi e affidamenti che non sono mai partiti - ha aggiunto Andrea Bozzi, consigliere delle liste civiche Ora e Un Sogno Comune - con spiagge sporche, senza bagni chimici, nè acqua, nè bagnini, si sta anche rischiando di portare il X Municipio a somma urgenza. Non siamo noi a non fare gli interessi dei cittadini occupando l'aula, ma chi governa e fa finta che va tutto bene».



«La protesta di oggi è sintomatica di quanto sta accadendo, pertanto chiediamo le dimissioni dell'Assessore Ieva, che in sei mesi non ha mosso un dito per rilanciare il nostro territorio - ha fatto sapere Monica Picca, capogruppo FdI in X Municipio - il mancato rispetto del l'ordinanza della Sindaca Raggi sulla balneazione, rappresenta la cartina tornasole del fallimento politico e amministrativo dei grillini. Una gestione disarmante e inadeguata, e le risorse economiche terminate per la demolizione dei chioschi sono l'ultimo segnale di una giunta che né pianifica né programma bensì amministra alla rinfusa brancolando nel buio».



«Segnaleremo al Prefetto di Roma le occupazioni irresponsabili dell'opposizione - replica Antonio Di Giovanni, capogruppo M5S in X Municipio - valuteremo, di scrivere al Prefetto di Roma, descrivendo il ripetuto atteggiamento delle opposizioni, che ormai hanno fatto un uso personale dell’Aula Consiliare, chiedendo all’autorità prefettizia, di valutare se ci sono le condizioni per poter procedere ad un esposto per interruzione di pubblico servizio».

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:44



