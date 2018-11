Ostia, ennesimo colpo al clan Spada: recuperato alloggio popolare occupato abusivamente

«Abbiamo liberato un altro alloggio popolare occupato abusivamente a Ostia da un componente del clan Spada. Insieme a PLRomaCapitale non diamo tregua alla criminalità, per restituire legalità e sicurezza ai cittadini. #NonAbbassiamoLoSguardo». Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Blitz questa attina dei vigili a Ostia per sgomberare un alloggio popolare occupato abusivamente da un membro del clan Spada. Un centinaio di agenti del Comando Generale, dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e dei Gruppi X Mare, Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) e Pics ( Pronto Intervento Centro Storico), con la collaborazione di personale della Polizia di Stato, sono intervenuti in via Antonio Zotti, per consentire il recupero del bene pubblico. Un sistema di videosorveglianza collegato allo spioncino della porta era stato disposto come strumento di controllo dell'abitazione.