Ostia, arriva lo skatepark

«Arriverà presto uno skatepark a Ostia Nuova, nei pressi del mercato Appagliatore tra via della Martinica e via Nostra Signora. In una zona dove le forze dell'ordine stanno agendo con determinazione per arginare la criminalità, è fondamentale la riqualificazione urbana, come questa proposta con lo Skate Park, così da poter offrire spazi sani di aggregazione ai giovani».

Così su Fb il consigliere comunale M5S di Roma, Nello Angelucci. «In pochi mesi il Municipio X è stato in grado di avviare la progettazione, a Ostia, del più bello degli skatepark di Roma», conclude.