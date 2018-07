Roma, ruba vestiti e scappa: inseguito dalla folla e arrestato da un brigadiere libero dal servizio

Sabato scorso un uomo è stato arrestato per furto in via Costanzo Casana, a Ostia, catturato da un brigadiere dei carabinieri non in servizio. Il militare, mentre transitava lungo la via, aveva notato un uomo correre con uno zaino in spalla, inseguito da un gruppo di persone. Dopo un breve inseguimento, il carabiniere è riuscito a bloccare l'uomo, scoprendo che lo stesso aveva rapinato un negozio di abbigliamento della zona e minacciato la titolare per darsi alla fuga.



Il malvivente, un 48enne di Ostia, con precedenti penali, è stato immediatamente tratto in arresto e la refurtiva (diversi vestiti e costosi profumi) recuperata e restituita alla proprietaria. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Ostia, in attesa dell'udienza di convalida.

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10



