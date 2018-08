Ostia, blitz di Casapound ai mercatini rom: «Così stiamo al fianco degli italiani»

Dopo il blitz della settimana scorsa contro i venditori abusivi sulle spiagge di Ostia, CasaPound scende in campo contro i mercatini rom di viale della Vittoria. «Sono mesi che diciamo che che la rivendita illegale di merce contraffatta o rubata da parte dei rom è una pratica inaccettabile, troppo a lungo tollerata da una politica inerte». Così ha dichiarato Luca Marsella, consigliere di CasaPound Italia al Municipio X.



«Già in passato abbiamo combattuto in prima linea contro questa pratica - ha proseguito Marsella - e anche oggi abbiamo voluto dare voce ai cittadini romani vittime di questo vero e proprio abuso. Grazie alla nostra azione, annunciata da giorni, le forze dell'ordine hanno provveduto a far rimuovere i mercatini illegali dei nomadi. Tuttavia qualora lunedì prossimo i rom tornassero - ha concluso Marsella - noi torneremo, per essere ancora una volta al fianco degli italiani».





Lunedì 20 Agosto 2018



