Roma, ristorante in fiamme nella notte: paura a Ostia

Fiamme nella notte in un ristorante di Ostia. É accaduto intorno all'una in via della Macchiarella. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma con l'autoscala. I pompieri sono ancora al lavoro per la bonifica e la rimozione di parti pericolanti. Al momento non risultano feriti. Sono ancora da chiarire le cause del rogo del ristorante «Al contadino» di Ostia. Non si esclude alcuna ipotesi, anche perché il locale è gestito da amministratori giudiziari dopo essere stato confiscato a imprenditori ritenuti vicini al clan Fasciani, ma al momento non sono emersi indizi evidenti che si tratti di un atto doloso

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:46



