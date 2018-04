Roma, mare in gabbia manifestazione sul lungomare a Ostia

di Mirko Polisano

«No al mare in gabbia e no agli abusi in spiaggia». Questo lo slogan del presidio di protesta che siè svolto questa mattina a ostia sul lungomare Caio Duilio, di fronte allo stabilimento "Le Dune".Un luogo simbolo scelto dai cittadini che chiedono la libera fruibilità del mare. Il gestore della strauttura è infatti Renato Papagni, presidente di Federbalneari, finito sotto inchiesta per le presunte irregolarità edilizie sul demanio contestate dalla polizia municipale del X Gruppo Mare.IL PERSONAGGIOPapagni è salito recentemente alla ribalta delle cronache per l'aggressione a un giornalista della trasmissione Report che chiedeva chiarimenti proprio sugli ampliamenti.LO SLOGAN«Vogliamo un'estate di legalità vera- hanno detto i manifestanti - e chiediamo la revoca delle concessioni per chi commette abusi».