Ostia, il reporter colpito da Spada «Ci dissero: ecco cosa accade se venite a rompere a Ostia»

di Michela Allegri

«Questo è quello che vi succede se venite a rompere a Ostia». È stato il commento di un passante subito dopo l'aggressione in danno del giornalista Rai, Daniele Piervicenzi, e del reporter Edoardo Anselmi, avvenuta a Nuova Ostia lo scorso novembre. È emerso ieri in apertura del processo a carico di Roberto Spada, che ha seguito l'udienza in collegamento dal carcere di Tolmezzo, dove è detenuto in regime di 41 bis per lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso. L'ha raccontato...