Roma, preso il piromane dei cassonetti di Ostia

di Mirko Polisano

È stato arrestato a Ostia il piromane dei cassonetti. Si tratta di un romano di 25 anni. Il giovane è stato individuato e bloccato dai carabinieri del gruppo Ostia. Nella notte aveva dato fuoco ad altri contenitori dei rifiuti: due in via delle Triremi e tre in via Alcide Pedretti.Dalla vicina caserma di via Zambrini sono partite due pattuglie dei carabinieri, agli ordini del colonnello Pasqualino Toscani, che si sono messe subito sulle tracce dell'uomo.Il 25enne è stato braccato e costretto alla fuga. Per lui, sono scattate le manette ed è stato tradotto nel carcere di Regina Coeli.Ora le indagini dovranno appurare se il giovane sia il responsabile anche degli altri numerosi precedenti. Una lunga scia di fuoco, infatti, ha colpito il litorale negli ultimi mesi. Dalla fine della scorsa estate a oggi, sono più di cento i cassonetti dati alle fiamme tra Ostia e l'entroterra.