Roma, rivendeva gioielli sotto sequestro: indagata poliziotta a Ostia

È accusata di avere sottratto preziosi e denaro per circa 30 mila euro. Per questo una poliziotta del commissariato Ostia Lido (Roma), responsabile dell'ufficio reperti, è stata raggiunta dal provvedimento restrittivo del divieto di dimora nel territorio del decimo municipio di Roma per l'accusa di peculato.



La misura è stata emessa dal gip Emanuela Attura su richiesta della procura. La donna, secondo quanto accertato dagli inquirenti, si sarebbe appropriata in più occasioni di beni oggetto di sequestro per poi rivenderli, anche tramite il suo compagno, ai negozi «compro oro». L'attività di indagine è stata avviata dopo un prelievo di 250 euro dal bancomat di una persona trovata morta per cause naturali. © RIPRODUZIONE RISERVATA