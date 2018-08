Ostia, piazza Anco Marzio diventa una palestra a cielo aperto

«Attività fisica per grandi e piccini a piazza Anco Marzio che per tre week end (sabato e domenica) si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto. « Sport per tutti » è infatti il titolo del progetto della CosmoDance, tra i vincitori del bando « Un mare di idee. Ostia d'amare » , pubblicato per l'estate 2018. A partire dal 1 settembre e dalle 17, gli operatori della CosmoDance saranno a disposizione di quanti vorranno cimentarsi in una delle attività fisiche previste per il benessere della persona».

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45



