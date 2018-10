Palloncini e regali per il compleanno di Elena, morta sulle strade killer di Roma

Una mamma in riva al mare, più forte del vento e del freddo. Non c’è traccia di pioggia, ci sono stelle anzi, a Ostia, al curvone, dove Graziella Viviano nel giorno del compleanno di sua figlia Elena Aubry ha portato lanterne da lanciare in cielo al posto delle candeline. Una festa che nessuna madre vorrebbe organizzare. Ieri Elena avrebbe compiuto 26 anni invece l’otto maggio scorso è andata a schiantarsi contro un guardrail mentre percorreva l’Ostiense sulla sua moto. Colpa dell’asfalto dissestato da radici e buche. Mamma Graziella ha dichiarato guerra alle “maledette strade” che distruggono tante vite e tante famiglie ma ieri a Ostia si è radunata solo con quanti volevano bene a Elena, con gli amici motociclisti, ha ricevuto, fiori, targhe, regali, come una sella con il volto della sua bella figlia. Ha lanciato in aria un enorme palloncino bianco con scritto col pennarello “Buon compleanno angelo nostro”.



Un compleanno diverso da tutti gli altri. Da quello dell’anno scorso. C’erano i genitori di Noemi Carrozza, giovane stella del nuoto sincronizzato, sbalzata dalla sua moto sulla Colombo a giugno, è arrivata di corsa, non voleva mancare Olimpia Riccardi, mamma di Gabriele Simonacci, il barman travolto da un taxi su Corso Vittorio. In disparte un’altra coppia di genitori i cui «ragazzi sono andati in cielo», come dice Graziella Viviano. Che ha annunciato: «Il 18 novembre in occasione della Festa internazionale dedicata ai caduti sulla strada sto preparando un evento dalle 10 alle 13 a piazza Arco di Costantino».

Le lanterne sono state spazzate dal vento, forte e pericoloso. Mamma Graziella, continua la sua battaglia per la vita. «Intanto oggi Elena deve aver organizzato un gran macello lassù in cielo...», ha detto riferendosi al maltempo e guardando in alto, forte e sorridente. Su Facebook aveva scritto annunciando l’iniziativa: «E io sono sicura che tu ci sarai. Il pensiero di te non mi abbandonerà mai. Sei sempre il mio piccolo grande cucciolo... come i tuoi fratelli. Niente, neanche la morte può portarti via dal mio cuore. Buon compleanno tesoro mio, con tutto il mio amore. Mamma».



