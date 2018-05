Ostia, altre prede nella rete dei killer: la coppia adescava uomini sul web per rapinarli

di Elena Panarella e Mirko Polisano

«Ci vediamo allora domani vicino al porto?». «Si ti aspetto e ci divertiamo». Così si scrivevano tra loro Naomi Caruso e Milon Sayal, il 33enne bengalese morto dopo essere stato massacrato di botte - secondo gli inquirenti - dal marito di lei, Niko Caldiero in via Enea Picchio a Ostia Ponente. Per entrambi il gip ha convalidato, nelle ultime ore, l'arresto. Un agguato studiato nei dettagli e a cui Naomi, 21 anni, non era nuova. Su di lei, secondo quanto trapela dall'inchiesta, c'è almeno un...