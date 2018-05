Ostia, investono un carabinieri e speronano una gazzella: un nomade arrestato, un altro in fuga

Un carabiniere investito, una gazzella speronata, un inseguimento con tanto di elicottero, un nomade arrestato ed un altro ancora in fuga. È accaduto nel fine settimana a Ostia, quando due ladri hanno rotto il finestrino dell'automobile di due turisti tedeschi parcheggiata vicino agli scavi archeologici di Ostia Antica. I due dopo aver preso dal automobile i bagagli dei turisti si sono allontanati.



La scena, però, non è sfuggita a un carabiniere del comando stazione di Ostia Antica, in quel momento fuori servizio, che stava passando in zona. I ladri, due nomadi di 25 e 49 anni domiciliati nell'insediamento di Castel Romano, una volta scoperti, si sono precipitati nella propria auto e, cercando di fuggire, non hanno esitato a investire il carabiniere. Subito sono scattate le ricerche dei fuggitivi coordinate dalla Centrale Operativa di Ostia: una gazzella dei Carabinieri, pochi minuti dopo, li ha trovati, ma i malviventi, per tutta risposta, l'hanno violentemente speronata.



Poi, dopo aver abbandonato in strada il loro mezzo gravemente danneggiato dal furto si sono dati alla fuga a piedi lungo le campagne circostanti. I carabinieri, grazie al supporto di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare che garantiva un'ampia visuale della zona dall'alto, hanno catturato uno dei due ladri. Il complice, purtroppo, è riuscito a darsi alla macchia, ma è stato identificato ed i carabinieri sono sulle sue tracce. Il carabiniere investito è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia: per lui solo tanto spavento e qualche contusioni. Nello stesso ospedale è stato accompagnato anche il nomade finito in manette che durante la fuga ha accusato un principio d'infarto. L'arrestato, attualmente piantonato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA