Ostia, domenica si corre per l'ambiente: deviazioni e strade chiuse

Domenica 2 settembre a Ostia, si svolgerà la manifestazione “Corsa per l’ambiente 2018”. Dalle 6 fino a cessate esigenze verrà chiusa al traffico la Cristoforo Colombo, direzione Ostia, nel tratto compreso tra via del Circuito e piazzale Cristoforo Colombo. Verranno modificate le linee 06, 014 e 070. Nella cornice della Pineta di Castel Fusano, la 16a edizione della manifestazione podistica Ostia in corsa per l'ambiente si articola in una corsa competitiva di km 10, una non competitiva di km 3, e una camminata di km 10.

