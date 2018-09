Roma, non si ferma all'alt e provoca un incidente: arrestato a Ostia

Sarà una domenica di passione la prossima in città. Torna l'appuntamento con la manifestazione #ViaLibera. Per fare posto alle varie iniziative, dalle 10 alle 19, saranno chiuse al...

Grande paura questo pomeriggio a Ostia Nuova. Due appartamenti sono andati a fuoco in via Ingrao, sembra per un lumino rimasto acceso, anche se sulle cause del rogo stanno ancora indagando le forze...