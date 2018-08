Roma, Ostia, fuggono dopo furto in casa: un arresto, ricercato complice

Rubano in un appartamento e fuggono alla vista della polizia. Arrestato un cileno di 26 anni per rapina aggravata. Si ricerca il complice. Nell’ambito dei servizi estivi organizzati dal commissariato Lido, diretto da Eugenio Ferraro, martedì scorso, gli investigatori in abiti civili e in servizio a bordo di moto, hanno arrestato un cileno di 26 anni, con vari precedenti di polizia.



Durante il controllo del territorio, finalizzato al contrasto del fenomeno dei furti in appartamento, i poliziotti hanno ricevuto una nota via radio da parte della sala operativa, riguardante la presenza di persone sospette che si stavano allontanando da un edificio in zona Ostia Levante. Immediatamente si sono diretti sul luogo della segnalazione e lì sono riusciti ad individuare due persone corrispondenti alla descrizione fornita che, alla loro vista, sono scappati.

Dopo un breve inseguimento, i due sospettati sono stati affiancati dalla moto con a bordo i due agenti. A quel punto però uno dei due malviventi dopo aver sferrato un calcio al veicolo, ha provocato la caduta a terra dei poliziotti. Nonostante ciò, uno dei due è stato fermato e, malgrado la sua resistenza, è stato bloccato e arrestato per rapina aggravata. Sul posto è stata recuperata anche una borsa gettata sotto un veicolo durante la fuga da uno dei due ladri, contenente la refurtiva appena rubata all’interno di un appartamento di via Scaparro, tra cui un telefono ed un video gioco successivamente restituiti al legittimo proprietario. Questa mattina, dopo il rito direttissimo, l’uomo è stato portato gli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Proseguono le indagini per individuare il complice riuscito a fuggire.

