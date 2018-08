Ostia, controlli e blitz nei locali: 6 arresti, una denuncia e multe

Prosegue l'attività di controllo che i carabinieri di Ostia svolgono anche in questi giorni di caldo, per garantire la sicurezza ai residenti e ai turisti in vacanza, attuando l'attività di prevenzione e repressione dei reati. Nel corso dei numerosi posti di controlli di ieri, i militari hanno controllato 82 veicoli, identificato 171 persone e segnalato 2 giovani alla Prefettura di Roma, per l'uso personale di sostanze stupefacenti.



Nella giornata di ieri i carabinieri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, hanno arrestato un 61enne di Fiumicino, conosciuto per i suoi trascorsi penali, in esecuzione dell'ordine di carcerazione della Procura di Civitavecchia. Il giudice, condividendo le valutazioni dei carabinieri, ha emesso il provvedimento della pena di reclusione di quattro mesi, ritenendolo colpevole di «sfruttamento della prostituzione»; l'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Civitavecchia.



Sempre ieri, durante un controllo in un bar di viale Viareggio di Fregene, i carabinieri hanno fermato un 30enne, già conosciuto dalle forze dell'ordine, il quale aveva precedentemente importunato gli avventori. Alla vista dei militari, l'uomo ha iniziato subito ad offenderli e ad aggredirli con spintoni, i carabinieri l'hanno arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e posto gli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Ancora ieri pomeriggio è stata arrestata una ragazza 30enne di Ostia, per aver rubato numerosi prodotti cosmetici e alimentari; la giovane, che stava scappando, aveva anche minacciato la commessa all'uscita dal negozio: è stata individuata nelle vicinanze e posta agli arresti domiciliari in attesa della convalida, la refurtiva è stata restituita al proprietario.



Nella notte, i carabinieri hanno arrestato un 32enne il quale, nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno, si era allontanato dalla propria abitazione di Acilia. L'uomo, rintracciato presso l'abitazione di un'altra persona attualmente detenuta a Regina Coeli, è stato arrestato e accompagnato presso il Tribunale di Roma per l'udienza di convalida.



Grazie ad un servizio organizzato ad hoc nei pressi di abitazioni, esercizi commerciali e luoghi di lavoro della zona, i carabinieri di Ostia hanno riscontrato, in un'abitazione di Acilia, la sottrazione di gas metano per uso domestico, mediante l'allaccio abusivo alla rete erogatrice; l'uomo trovato nell'abitazione è stato immediatamente arrestato per furto aggravato e posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.



Durante un altro controllo presso una pizzeria di Ponte Galeria è stato accertato che l'attività prelevava a costo zero l'energia elettrica occorrente per il suo fabbisogno, mediante la manomissione del contatore; il suo titolare è stato arrestato per furto aggravato (si stima un danno alla società erogatrice attestato attorno ai 28mila euro). Nella rete dei controlli è incappato anche un bar di Fiumicino, dove oltre a trovare vari alimenti in cattivo stato di conservazione, è stata riscontrata la mancata applicazione del piano di autocontrollo e l'illecito utilizzo dell'attigua spiaggia libera attrezzata: il titolare è stato denunciato e sanzionato.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA