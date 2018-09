© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia, attuato con molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, che ha portato all'arresto di 7 persone e alla denuncia di altre 4. Nell'ambito dei controlli operati nei centri di aggregazione, i militari nel corso delle verifiche presso i locali dell'ex colonia «Vittorio Emanuele III» hanno individuato e arrestato un albanese 32enne il quale, nonostante fosse stato già destinatario di un provvedimento di espulsione, era illecitamente rientrato nel territorio italiano. L'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida. I controlli sono continuati anche nelle aree di residenza popolare e hanno consentito di arrestare un 48enne romano, già noto, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo era stato precedentemente segnalato per «evasione» in quanto era stato trovato in strada, in palese violazione delle prescrizioni impostegli dal giudice. È stato pertanto accompagnato presso il carcere di Regina Coeli.