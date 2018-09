Ostia, lotta al commercio abusivo: sequestrati 95 mila prodotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante il periodo estivo sono stati oltre 95.000 i prodotti sequestrati dagli agenti della Polizia Locale ad Ostia. Particolare attenzione alla merce di tipo alimentare: posti sotto sequestro oltre 1.000 chili di alimenti e più di 2.000 litri di bibite vendute illegalmente. I controlli hanno riguardato tutto il litorale romano, dal Porto fino aiCancelli, passando per le aree più frequentate intorno il Pontile e Piazza dei Ravennati. Merce venduta senza autorizzazione, cibi privi di indicazione sulla provenienza o mal conservati. Pannocchie, cornetti, cocco, ma anche acqua scongelata e ricongelata più volte, ghiaccio delle granite conservato in contenitori pieni di sabbia e formiche: sono solo alcune delle violazioni riscontrate durante gli oltre 700 interventi effettuati sul litorale romano a contrasto del commercio abusivo.Condotte non solo irregolari ma che mettono a rischio la salute degli acquirenti. Il reparto amministrativo del X Gruppo «Mare» ha svolto una serie di accertamenti anche presso i chioschi di Capocotta, dove sono stati rinvenuti cibi scongelati e poi ricongelati, privi della tracciabilità e, in alcuni casi, utilizzati dopo la data di scadenza. Gli alimenti sono stati sequestrati e i gestori sanzionati per migliaia di euro. L'ammontare delle sanzioni elevate per il totale degli interventi effettuati dalla Polizia Locale, durante la stagione estiva, può essere quantificato in oltre 3 milioni di euro e dei quasi 100 mila prodotti oggetto di sequestro, sia di tipo amministrativo che penale. I sequestri hanno interessato articoli tecnologici e di telefonia con quasi 30.000 accessori per cellulari sequestrati, comprese decine di carrelli utilizzati per la vendita.